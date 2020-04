VIDEO – Stop, sombrero e destro: la perla di Maicon contro la Juventus

Sarà stata l’importanza e la difficoltà della partita, contro la Juventus non è mai un match come tutti gli altri, ma il gol di Maicon del 16 aprile 2010 è uno dei più belli visti a San Siro e che i tifosi difficilmente dimenticheranno. Stop di coscia, sombrero al mal capitato Amauri, ancora stop di coscia e bolide nell’angolo lontano dove Buffon non può arrivarci.

Quell’Inter-Juventus – anche per come è finita la stagione – ve l’abbiamo raccontato con la rubrica Accadde Oggi a cura della nostra redazione. Sui canali social dell’Inter – invece – ci sono le immagini con il commento di Roberto Scarpini di quella magica notte.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!