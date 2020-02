VIDEO – La vittoria dell’Inter sul Ludogorets vista da una prospettiva diversa

A due giorni dal ritorno che si giocherà a San Siro tra Inter e Ludogorets, ovviamente a porte chiuse per via dell’emergenza coronavirus che sta tormentando le regioni del nord Italia, ecco che il club nerazzurro tramite i propri canali social ha riproposto una versione particolare degli highlights del match vinto in Bulgaria. Visto da una prospettiva diversa dal normale, il video racconta tutte le fasi della trasferta: dall’arrivo allo stadio, alle interviste registrate in zona mista dopo il triplice fischio.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!