VIDEO – Zanetti sorprende tre piccoli tifosi nati il 22 maggio 2010

Un giorno speciale il 22 maggio 2010, quando l’Inter, in quel di Madrid vinse la terza Champions League della sua storia. In quel giorno tre bambini avevano scritto nel loro destino che la loro squadra sarebbe stata proprio quella nerazzurra, essendo venuti al mondo in un giorno così speciale.

In occasione del decimo anniversario dalla vittoria e del loro decimo compleanno, il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha voluto fargli un regalo speciale. Attraverso una videochiamata ha voluto augurare loro buon compleanno e la reazione dei piccoli nerazzurri è stata fantastica. Questo il video pubblicato dall’Inter sul profilo Twitter: “Il destino può regalare grandi sorprese, proprio il giorno del tuo compleanno!“.

