Vieira attacca Balotelli: “Non è fatto per il calcio, è stato complicato lavorare insieme”

Non è andata benissimo la convivenza tra i due ex compagni interisti Mario Balotelli e Patrick Vieira, rispettivamente nelle vesti di calciatore e allenatore nell’esperienza al Nizza. Le frequenti liti avute tra i due, divenute peraltro di dominio pubblico, hanno alla fine portato ad una decisione inevitabile, vale a dire il divorzio. A tornare sull’argomento, ai microfoni del Daily Mail, ci ha pensato proprio l’ex centrocampista francese che ha spiegato le principali difficoltà avute con il carattere di Super Mario.

Le sue parole: “La mentalità di Mario mal si addice ad uno sport collettivo come il calcio. E vista la filosofia che volevo mettere in pratica, l’etica del lavoro e la compattezza che avevo intenzione di costruire, è stato davvero complicato per un allenatore come me lavorare con un giocatore come Balotelli. Una situazione ingestibile per entrambi, per questo abbiamo deciso di separarci”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!