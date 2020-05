Vieri a 360°: “Andai all’Inter per giocare con Ronaldo. Recoba? A tennis perde sempre ma molti miei gol sono merito suo”

E’ stato protagonista durante il lockdown con le dirette Instagram in compagnia di grandissimi ospiti: Christian Vieri è ormai un fenomeno anche fuori dal campo. Dopo le stagioni piene di gol in maglia Inter, l’ex attaccante ai microfoni di Sport Week ha raccontato il suo rapporto con due grandi del passato nerazzurro.

RONALDO – “È il mio punto debole. Andai all’Inter per giocare con lui. Un ragazzo fantastico, generoso, come quando mi cedeva i calci di rigore per farmi vincere la classifica cannonieri… Lo adoro,la nostra è un’amicizia forte, autentica. Ci sentiamo ogni volta che è possibile. In estate io sto a lungo a Formentera, e quando voglio salutare Ronie basta raggiungere Ibiza all’una di notte ed andare al Casinò: lui è lì”.

RECOBA E IL TENNIS –“Sua moglie Lorena non ne può più. Mi chiede di farlo vincere così si calma… Pur di sfidarmi, quando vivevo negli Usa, faceva Montevideo-Miami-Montevideo in poche ore: giocava, perdeva e tornava a casa. Scherzi a parte, il Chino è speciale: per darmi una mano con la Bobo Summer Cup si sobbarcava viaggi lunghissimi anche quando aveva pochi giorni a disposizione. L’altra sera riguardavo i miei gol interisti e mi sono reso conto che almeno il 60-70% delle reti lo devo proprio al Chino”.



