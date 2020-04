Vieri: “Il calcio a 7 mi fa schifo. Meglio il paddle, mi diverto di più”

Dopo aver fatto coppia fissa per qualche stagione nell’attacco dell’Inter, è sui social che Christian Vieri e Nicola Ventola si sono ritrovati a dare spettacolo negli ultimi anni. Soprattutto in quest’ultimo periodo denso di dirette su Instagram, i due ex centravanti nerazzurri stanno intrattenendo i loro fan nei modi più strani possibili. Imitazioni, canti e balli, ma non solo, perché i due amici stanno deliziando il loro pubblico con aneddoti sul passato e rivelazioni sul loro presente.

Vieri, ad esempio, nel corso dell’ultima diretta andata in scena ieri sul profilo di Ventola, ha raccontato di odiare il calcio a 7. Queste le sue parole: “Il calcio a 7 mi fa schifo. I campi fanno schifo, e poi se gioco il giorno dopo mi fanno male tendini, caviglie, ginocchia e schiena. Una volta ho fatto a cazzotti con uno con cui giocavo da dieci anni e da allora ho detto basta. Gioco a paddle con Amoruso, Iuliano, Albertini, e altri. Brucio, riesco a giocare abbastanza bene, mi diverto ed è perfetto”.

