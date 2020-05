Vieri elogia Martins: “L’unico giocatore al mondo che spaccava le partite. Era il mio figlioccio, lo portavo ovunque”

Christian Vieri, intervistato nell’anteprima della rubrica Inter Classics, in onda sul canale ufficiale Yotube dell’Inter, in occasione della riproposizione di Inter-Juventus 4-2 della stagione 2003/3004, ha parlato del suo compagno d’attacco Obafemi Martins, e del rapporto speciale che li legava:

“Martins? L’ho adottato, era una mio figlioccio. Lo portavo dappertutto, Milano Marittima, a pranzo, a cena, gli insegnavo cosa doveva fare davanti la porta, lui era talmente veloce, che pochi al mondo ce n’erano con la sua qualità. Lui si allenava con noi, arrivava davanti la porta e poi tirava dei missili, e li mandava fuori dalla Pinetina. Vedevo delle grandissime doti, quindi stavo con lui tutti i giorni. Un giocatore come lui non bisogna mai venderlo. E’ l’unico giocatore al mondo, che può entrare o giocare titolare e ti spacca la partita, anche a 5 minuti dalla fine. Ti può far sempre gol, e i difensori avevano proprio paura, cominciavano già a scappare quando gli davano la palla. Uno che entra e cambia la partita“.

