Vieri: “Caso Eriksen? E’ arrivato l’altro giorno. Mai visto in difficoltà, gioca sempre bene”

Non ha dubbi Christian Vieri nel prendere posizione sul caso sollevato da stampa e tifosi in merito al mancato impiego dal 1′ di Eriksen nelle ultime due partite dell’Inter contro Napoli e Lazio. Secondo l’ex centravanti si tratta di polemiche incomprensibili in questo momento, visto che il danese è arrivato in nerazzurro da pochissimi giorni e quando è stato chiamato in causa da Antonio Conte ha sempre fatto bene dimostrando la qualità che lo contraddistingue.

Le parole di Vieri nella trasmissione TikiTaka: “Se c’è già un caso Eriksen? E’ arrivato l’altro giorno. Io non l’ho visto in difficoltà, a cosa deve abituarsi? Il pallone è quello lì, si gioca 11 contro 11 in campo. Non vedo questi problemi, gioca sempre bene. Anche con la Lazio l’ho visto bene nei 10 minuti in cui ha giocato”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!