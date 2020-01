Vieri intervistato da Lukaku: “Tu e Lautaro la coppia più forte d’Europa. Giocate l’uno per l’altro, come me e Ronaldo”

Il passato ed il presente dell’Inter faccia a faccia, separati solo da un microfono. Romelu Lukaku intervista Christian Vieri: ai microfoni di Inter TV l’ex cannoniere interista si racconta in una chiacchierata ricca di aneddoti e curiosità.

So che eri un attaccante molto fisico, mancino. So che hai segnato molti gol, me lo ricordo bene. Pensi che qualcuno possa ripetere quello che hai fatto tu in futuro?

“Tu sei quello che assomiglia a me, quindi… Tu sei all’Inter ora, sei alto come me, sei grosso come me. Pesiamo tutti e due 100 chili, tu un po’ di meno. Tu sei mancino come me, giochi per la squadra. Fai gol, fai far gol che è difficile, dai sempre una mano a tutti i tuoi compagni. Io ho fatto per tanti anni il bomber, ora tocca a te”.

Tu hai fatto 123 gol per l’Inter, pensi che io e Lautaro possiamo fare lo stesso?

“Sicuramente sì, secondo me voi due siete la coppa più giovane migliore che c’è in Europa. Tu hai 26 anni, lui 22, siete fortissimi e secondo me starete tantissimo nell’Inter. Farete tanti gol, hai già fatto 18 gol da agosto. Non tutti fanno questo perché in Italia è difficile far gol. C’è tutto il girone di ritorno, farai altri gol e li farà anche Lautaro. Siete la coppia perfetta, giocate l’uno per l’altro e questa è la cosa fondamentale. Un po’ come quando io giocavo con Ronaldo, con Crespo la stessa cosa, anche con Recoba. L’Inter ha sempre avuto grandissimi attaccanti. Adesso tocca a te e Lautaro e farete una valanga di gol”.

Penso di essere molto bravo a fare le interviste e mi devi dare l’opportunità di lavorare con te a TikiTaka.

“Facciamo così, tu gioca ancora a 14-15 e quando fai 40 anni andiamo a lavorare insieme. Tu gioca il più possibile”.

