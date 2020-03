Vieri: “Juventus-Inter? La Lega ha sbagliato, non può cambiare idea così”

Sempre più intricata la situazione legata al calendario della Serie A. Dagli studi di Tiki Taka, anche l’ex attaccante nerazzurro Christian Vieri ha parlato nello specifico, tra le altre cose, del caos che coinvolge il recupero di Juventus-Inter.

LEGA – “Visto che tutte le squadre cercano il loro vantaggio, la Lega deve decidere con fermezza. Se decidi una cosa su Juventus-Inter, poi non puoi cambiarla. Altrimenti non sei credibile”

JUVENTUS – “Se vogliono passare il turno in Champions League deve per forza cambiare marcia. Il passaggio a vuoto con il Lione è stato evidente. E’ un problema di squadra: gli attaccanti difendono poco e tutta la squadra è lunga. Ci sono dei problemi, e come si risolvono? Parlandone”



