Vieri: “Juventus-Inter? Senza tifosi cambia tanto. Mancherà la spinta sul match”

Sembrano essere tutti d’accordo sul tema delle porte chiuse: senza il sostegno dei tifosi inevitabilmente non vi sarà quell’atmosfera magica che match di questa importanza meritano. Però, come si ripete ormai da settimane, in un momento di grande emergenza – ai fini della prosecuzione del campionato – bisognerà fare di necessità virtù e portare a termine una Serie A che merita una degna conclusione.

Sulle pagine di Tuttosport, sulla partita tra Juventus e Inter che non consentirà per motivi di sicurezza e tutela della salute l’accesso alle due rispettive tifoseria, si è pronunciato anche l’ex Christian Vieri. Le sue parole: “Credo che giocare Juventus-Inter senza tifosi cambi tanto, nell’economia del match, soprattutto perché stiamo arrivando al dunque del campionato e i tifosi danno sempre una grande spinta alla squadra”.

