Vieri: “Lukaku-Lautaro sono il presente ed il futuro dell’Inter. Conte devastante, Eriksen deve ambientarsi”

In una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Christian Vieri racconta le sue sensazioni in vista della volata scudetto, con Juventus, Inter e Lazio protagoniste di una bagarre caldissima. L’ex centravanti nerazzurro descrive anche i bomber del campionato, in una Serie A di nuovo ricca di fascino

CANDIDATE SCUDETTO – “La Juventus domina da oltre otto anni e Agnelli la migliora stagione dopo stagione. Hanno uno stadio di proprietà, una star come Ronaldo e un’organizzazione fantastica: rasentano la perfezione. Solido il nuovo percorso dell’Inter. Se pensiamo al gap maturato fino alla scorsa estate… Non era facile colmare quella distanza ed oggi secondo me è lì con la Juventus sotto molti punti di vista. Fenomenali Conte e Marotta, un bravo anche a Spalletti che aveva riportato il club in Champions. Dieci in pagella ai nerazzurri, in campo e fuori sono sempre più vicini alle grandi corazzate internazionali. Marotta dirigente super: d’altronde era il mio direttore a Ravenna”

LAZIO – “Mi ha sorpreso, era impensabile vederla in lotta per lo scudetto. Complimenti a Tare e a Simone Inzaghi, hanno sei-sette giocatori da top club con ottimi ricambi. Immobile come tocca palla fa gol, poi ci sono gli altri, compreso Caicedo: centravanti tosto, fa gol, gioca semplice e lavora tantissimo. Sono organizzati, credibili. Dalla metà campo in avanti sono devastanti. E poi occhio all’assenza delle coppe: preparano le partite con calma e gli acciaccati possono recuperare senza forzare”

CAMPIONI – “Ronaldo è di un’altra categoria, appartiene a un mondo a parte. Una belva, sempre affamato, qualità e tecnica impressionanti. Lukaku è il centravanti puro: devastante, forza fisica fuori dal comune e un piede sinistro morbido nonostante la stazza. Ha raggiunto poi una forma perfetta grazie a Conte: Antonio lo ha asciugato, portandolo al top. E’ già a 17 gol in campionato, roba da fenomeni per uno straniero al primo anno di Serie A. Ce ne sono pochi così in giro per il mondo. Immobile fa venire il mal di testa ai difensori, non si ferma mai. Difficilissimo da marcare, è atipico ed ha raggiunto una condizione tale da renderlo letale in zona gol. Lo rispetto: si è fatto da solo, lavorando senza tregua”

L’ARMA IN PIU’ – “Lukaku-Lautaro garantisce all’Inter presente e futuro da top club. E’ tra le prime tre-quattro coppie del mondo. La Juventus conta sulla rosa di gran lunga più forte e completa, mentre la Lazio è pericolosissima con questo Immobile”

CONTE – “Devastante, ha tutto: preparazione, motivazioni, carisma e cattiveria. Alza di suo il livello di competitività in qualsiasi gruppo. E’ l’allenatore che impatta più velocemente anche a livello di risultati. Ci mette due settimane a cambiare in meglio una squadra”

L’ACQUISTO DI ERIKSEN – “Semplice: l’Inter vuole vincere subito. Con Eriksen si costruisce per il futuro. E’ un grande giocatore, qualità pura, può ricoprire tutti i ruoli dalla metà campo in avanti e il fatto che abbia scelto i nerazzurri conferma la risalita internazionale anche a livello di immagine dell’Inter. Deve ambientarsi ed iniziare ad allenarsi come vuole Conte e sono certo che per qualche tempo andrà a letto molto presto la sera”

