Vieri: “Dove sono i pappagalli che criticavano Lukaku? Lasciate stare il calcio”

La clamorosa prestazione di ieri di Romelu Lukaku contro un gigante come Kalidou Koulibaly, ha probabilmente convinto anche i tifosi più scettici della qualità e l’importanza che l’attaccante riveste all’interno del gioco dell’Inter. Per questo motivo, l’ex centravanti nerazzurro Christian Vieri, letteralmente estasiato dall’ennesima grande prova dell’ex Manchester United, nel pomeriggio su Instagram ha dedicato altre stories nei confronti di coloro i quali avevano criticato l’acquisto del belga la scorsa estate, ritenendolo un calciatore sopravvalutato e con poche reti in canna.

Non è la prima volta che Bobo Vieri si schiera dalla parte di Lukaku, nei confronti del quale nutre una stima immensa per le qualità da grande attaccante. Queste le parole dell’ex centravanti: “Dove sono tutti i pappagalli che dicevano all’inizio dell’anno che Lukaku non era buono, fa pochi gol, al massimo fa 10 gol, non è un bomber. Dove son finiti tutti questi pappagalli che non sanno niente di calcio? Dove siete finiti? Non capite niente di calcio, lasciate il calcio, non è lo sort per voi”.

