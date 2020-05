Vieri ricorda Inter-Juve del 2004: “Il rigore? Buffon mi conosceva, ho tirato una fiammata in mezzo alla porta. Con i bianconeri sempre battaglie”

Il calcio al tempo del Covid-19, non potendo essere per forza di cose giocato, continua a vivere grazie agli aneddoti, alle immagini e ai ricordi di alcune grandi imprese del passato, molte volte raccontate dalla viva voce dei protagonisti che ve ne hanno preso parte. Questa volta è toccato a Christian Vieri, ex grande bomber nerazzurro, rivivere le emozioni, le giocate e i momenti, di un match del passato dell’Inter, precisamente Inter-Juventus 3-2 del 4 aprile 2004. Intervenuto nell’anteprima della rubrica Inter Classics, sul canale Youtube ufficiale nerazzurro, Vieri ha infatti ripercorso i momenti salienti di quella gara, a partire dal rigore segnato a Gigi Buffon:

“Gigi mi conosceva. Quindi mi sono detto “Bobo, non andiamo a rischiare niente, non andiamo a piazzarla perché se parte prima te la prende anche se la metti al palo interno”. Quindi ho detto sai cosa, tira una fiammata in mezzo tanto si deve buttare per forza. Con la Juve sono sempre state delle battaglie, con loro e col Milan sempre state le più importanti dell’anno, c’è il pienone a S. Siro. Abbiamo fatto una grande partita“.

“L’attacco che avevamo? Davanti eravamo tranquilli, c’erano dei grandi giocatori, l’Inter ha sempre avuto dei grandi attaccanti. Quindi anche Cruz, del quale nessuno parla mai, era un grande attaccante e molto completo. Con Adriano, con il Chino. Lì per lì non te ne rendi conto, ma dopo aver rivisto tutti i gol con l’Inter, gli ho detto che mi aveva fatto fare l’80% dei gol. Io fondamentalmente sono un buono, so cosa vuol dire quando non si fa gol, quando fai fatica a creare occasioni. Se riuscivo a far fare gol ad Adriano, a Recoba ero contento, mi sono sempre messo a disposizione degli altri attaccanti. Sempre grande rispetto con tutti”.

