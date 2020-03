Vieri sullo stop alla Serie A: “Giusto fermarsi, bisogna pensare agli italiani. La salute è la cosa più importante”

“Tutta l’Italia diventa zona protetta“. Queste le parole del Premier Conte, che hanno sancito l’estensione delle misure già adottate nella giornata di ieri, e alle quali si sono aggiunte quelle relative al divieto di spostamenti se non motivati e a quello di assembramenti e lo stop alle manifestazioni sportive, compresa la Serie A. Una situazione di emergenza quella che sta attraversando il nostro Paese, della quale ha parlato, intervenuto a Tiki Taka, Crhistian Vieri. Queste le sue parole:

“Mai giocato una partita a porte chiuse. Una cosa così non ci è mai successa. Non si può giocare a calcio senza tifosi. Giusto fermare il campionato, bisogna pensare agli italiani ora, è un problema nazionale. Lo sport e le altre cose ora non esistono. La salute è la cosa più importante. Dobbiamo restare a casa, senza polemiche dobbiamo stare a casa“.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!