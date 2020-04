Vieri sul suo futuro: “Io allenatore? Sono ancora giovane, perché no?”

In panchina, Christian Vieri, come tutti i giocatori, non ci voleva stare. Certo qualche eccezione a volte c’era. Insieme a Nicola Ventola raccontava infatti di come una volta chiese al mister di riposare in vista di un big match, facendo così giocare Ventola contro un difensore molto fisico. Ora però si parla di altro. Infatti in panchina Bobo potrebbe anche tornarci. Re delle serate Instagram in questi giorni, nell’ultima intervista con il giornalista Pierluigi Pardo, si è lasciato andare a un’idea al quanto suggestiva: “Io allenatore? Sono ancora giovane, perché no? C’è tempo, bisogna prendere il patentino, però vediamo”. Mai dire mai insomma. Gli esempi da seguire sarebbero tantissimi, soprattutto nel mondo nerazzurro, uno tra tanti Walter Zenga.

Un riferimento a queste serate non manca poi. Molti aneddoti e curiosità su vari giocatori e sugli ospiti delle sue serate stanno uscendo in questi giorni anche grazie alle sue interviste. “Mi sto divertendo un sacco in questi giorni, tutti i miei amici si collegano in diretta su Instagram, loro con me si sentono liberi di raccontare le nostre storie da calciatori”.



