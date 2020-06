Vieri sulla ripresa: “Juve in difficoltà, l’Inter può fare un gran finale di stagione”

Christian Vieri, in diretta Instagram con Lele Adani per commentare la finale di Coppa Italia, ha detto la sua sulla condizione delle squadre di Serie A in vista del rush finale di campionato.

Vieri ha dichiarato: “Dubito vedremo squadre veramente brillanti dopo il lungo stop, sia stasera che nelle prime gare di campionato. La Juve non mi convince, anche con Cristiano Ronaldo in forma fa una fatica enorme a segnare, come con il Milan. Anche se alla lunga la panchina di qualità, con anche i 5 cambi, potrebbe fare la differenza. Le squadre che vedo meglio però, per come lavorano e giocano, sono Inter e Atalanta: potranno fare un grande finale di stagione”.

