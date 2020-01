Vincenzo Morabito (intermediario Giroud): “I nerazzurri hanno speso troppo per Eriksen e hanno abbandonato il mio assistito. Ora rischiano di essere scoperti in attacco”

Dopo il post quasi polemico di ieri in cui scriveva esplicitamente “bye bye Inter“, continua a parlare attraverso il suo profilo Facebook Vincenzo Morabito, uno degli intermediari incaricati della trattativa che stava per portare Giroud in maglia nerazzurra.

A quanto pare il ripensamento dei nerazzurri non è stato ben digerito da parte del giocatore e del suo staff, che continua a rendere pubbliche delle dinamiche societarie interne del club interista.

In un botta e risposta con un suo “follower” infatti Morabito dice: “I cinesi hanno speso troppi soldi nell’operazione Eriksen e quindi hanno deciso di stoppare la trattativa. Non metto in dubbio le qualità del calciatore ma 25 milioni milioni spesi per un giocatore in scadenza tra 6 mesi sono troppi. E poi se non prendono Giroud rischiano di rimanere scoperti in attacco, avendo dietro Lautaro e Lukaku il solo Sanchez e il giovanissimo Esposito“.



