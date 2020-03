Spadafora in tackle: “Ripresa il 3 maggio? Ci andrei cauto. Eviterei di ripetere la noncuranza già mostrata dalla Lega

Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, è tornato a parlare dopo le dichiarazioni rilasciate questa mattina riguardo il possibile blocco di qualsiasi attività sportiva all’aperto. Il 46enne è intervenuto in diretta su Rai 3, durante lo speciale TG3, tornando sulla questione Serie A: “Ripresa del campionato? Il 3 maggio è la data che auspichiamo ma non è certa. Le decisioni si assumono in momenti di difficoltà perché le cose continuano a cambiare, è difficile pensare già il 3 maggio che si possa giocare a porte aperte. Vedremo prossimamente, io sarei molto cauto però, a un mese e mezzo è più un auspicio che una certezza. Il mondo del calcio ha capito in ritardo di doversi fermare, ecco le conseguenze. “Eviterei di ripetere la noncuranza che la Lega serie A ha già dimostrato“.

Il ministro pentastellato ha poi commentato la vicenda riguardante il possibile taglio degli stipendi: “Certamente non devono essere un tabù, le priorità post emergenza devono essere rivalutate, il calcio non deve essere solo business ma anche divertimento. Inviterei tutti ad avere prontezza a iniziare dalle società di A”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!