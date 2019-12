Viviano: “Un rimpianto aver lasciato l’Inter? Ero giovane, volevo giocare. Lasciare Milano ha portato anche benefici”

Rimpianti sì, ma anche no: è questo quello che risponde Emiliano Viviano, portiere svincolato, quando – inservistato da soccermagazine.it – gli viene chiesto se l’addio all’Inter, per lui, rappresenti appunto un rimpianto o meno. E la risposta del giocatore, in una prima battuta, è affermativa: “Sì, da un certo punto di vista sì, anche perché all’epoca feci il diavolo a quattro per andare via quando la società non voleva, però io avevo voglia di giocare, ero giovane, avevo finito l’anno giocando 5-6 partite giocando con la Nazionale da titolare”, dichiara.

Poi, però, in parte ritratta. Dice sempre Viviano: “Però, insomma, io dell’Inter ho solo ricordi positivi, perché è una società che si è comportata con me in maniera fantastica – continua – Poi io non sono uno che tende ad avere rimpianti. Non mi piace. Anche solamente per il fatto di essere andato via ho conosciuto altre città, altre persone… la vita è bella anche per quello”. E, dopo l’Inter, ne avrebbe girate, di città: Palermo, Firenze, Londra, Genova, Lisbona, Ferrara. In attesa, ora, di una nuova occasione per rimettersi tra i pali.

