Viviano sulla lotta Scudetto: “6 punti sono pochi, l’Inter ha l’obbligo di provarci”

Emiliano Viviano è sempre stato un portiere abile non solo sul campo, ma anche a far parlare di sé. Durante il mercato invernale, mentre Samir Handanovic era infortunato e Daniele Padelli non dava la sicurezza necessaria, è stato molto vicino a tornare, dopo la breve parentesi nel 2011/2012, in nerazzurro. Nonostante il trasferimento sia sfumato, l’estremo difensore è tornato a parlare di Inter durante una lunga intervista concessa a TMW.

Viviano, riguardo la lotta Scudetto, ha dichiarato: “Lazio e Juve difficilmente perderanno punti per strada, è difficile dire se la squadra di Conte potrà rientrare, servirà grande continuità. L’Inter poi ha avuto moltissimi infortuni a centrocampo, non ha mai avuto tutti gli uomini a disposizione e questo fa la differenza. Tuttavia 6 punti sono pochi è devono porsi come obiettivo quello di poter vincere e lottare sino in fondo. La distanza non è abissale, lottare sarà un obbligo”.

Su Tonali ha poi aggiunto: “L’ho visto sbocciare, può diventare un calciatore straordinario, ma non sarà il nuovo Pirlo. Sono giocatori molto differenti, Tonali è in grado di fare strappi, progressioni di 30/40 metri che necessitano di un grande fisico, non solo di grandi piedi. All’Inter sicuramente sarebbe importante e protagonista sin da subito, a differenza, ad esempio che alla Juve. Si sposerebbe bene con l’idea di calcio di Conte“.



