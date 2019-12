Vlahovic: “Contro l’Inter un gol speciale, non ha prezzo riuscirci così”

Dopo Ansu Fati lo scorso martedì sera in Champions League, a guastare la festa dell’Inter in campionato ci ha pensato un altro millenial. Stiamo parlando del classe 2000 Dusan Vlahovic, autore della rete del pareggio della Fiorentina contro i nerazzurri al 92′, rovinando i piani interisti che già pregustavano i tre punti. Il centravanti serbo, da anni considerato una grande promessa viola, questa mattina è stato intervistato sulle pagine del Corriere dello Sport per raccontare le emozioni dopo il gol.

Queste la parole del giovane attaccante della Fiorentina: “Il gol contro l’Inter al 92′? E’ stato speciale. E’ bellissimo fare gol, ma non ha prezzo riuscirci in quel modo, contro quella squadra che fino a quel momento era in vetta alla classifica. E’ stata una rete pesante, di quelle che valgono tanto”.