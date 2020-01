La volata scudetto inizia ora: quattro squadre in 8 punti, chi la spunterà?

Il campionato è ripartito e la volata scudetto si fa sempre più viva. E’ un campionato equilibrato con 4 squadre racchiuse in 8 punti, squadre che possono puntare anche alle competizioni europee, come l’Europa League per l’Inter. Le romane stanno dando tutto per tenere testa a Inter e Juventus, in particolar modo la Lazio che ha battuto ben due volte i bianconeri, in campionato e in Supercoppa Europea.

Solo nel mese di gennaio ci saranno delle partite fondamentali: da Napoli-Inter a Lazio-Napoli, passando per Inter-Atalanta, Roma-Juventus, Juventus-Napoli e Lazio Roma. A gennaio, inoltre, ci saranno movimenti nel mercato e nelle infermerie e l’Inter è la squadra che, come riporta il Corriere dello Sport, può trarre più vantaggio con i ritorni di Sensi, Barella e Sanchez e gli eventuali arrivi di Vidal, Eriksen o altri.

Qualora, poi, l’Inter dovesse arrivare alla fine degli ottavi di Europa League lanciata verso lo scudetto, Conte potrebbe decidere di mettere da parte la Coppa.

