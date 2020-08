Volland: “Inter forte, ma noi abbiamo qualità. Ci sono chance di passare il turno”

Sarà senz’altro una delle sfide più complicate dei quarti di finali di Europa League e dall’esito incerto, quella che lunedì sera a partire dalle 21.00 vedrà Inter e Bayer Leverkusen affrontarsi in campo. Due tra le formazioni favorite per la vittoria finale della competizione europea e che agevolmente hanno superato gli ottavi per ritrovarsi ad un passo dalla semifinale. Ricordiamo che il match, come tutti i turni fino alla finale, si giocherà in gara secca e in campo neutro.

Al termine dell’incontro di ieri che ha sancito il successo contro i Rangers, l’attaccante tedesco del Leverkusen, Kevin Volland, ha parlato così dell’Inter: “Loro sono una squadra molto forte, ma penso che avremo le nostre possibilità. Con la nostra qualità mostrata in campo, il nostro stile basato sul possesso, i contropiedi… Quindi penso realmente che la squadra abbia delle chance di passare al prossimo turno. I nostri avversari sono forti, ripeto. Ma pure noi non siamo una brutta squadra e penso che abbiamo tutte le qualità per battere l’Inter e andare avanti”.

