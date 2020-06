Wanda Nara: “Avevamo già l’accordo col PSG, bravi loro a chiudere durante la pausa”

Wanda Nara, con le sue parole per il quotidiano argentino Gente, ha rilasciato importanti informazioni sulla trattativa che ha portato suo marito e assistito al PSG: “Avevamo già dato la nostra parola al PSG e il club sapeva che noi volevamo restare. Il merito del PSG è stato quello di completare l’operazione nel bel mezzo della pandemia“.

Successivamente si è anche soffermata sul suo lavoro come procuratrice, specificando il suo ruolo in trattative del genere: “Ogni volta che mi sono seduta per negoziare con i dirigenti, lo facevo sapendo cosa voleva Mauro e come lo avrebbe voluto, quali club gli piacciono e quali non gli piacciono. Conosco i suoi sogni e so dove vuole arrivare. Ci sono cose che non chiedo nemmeno, perché so benissimo quale sarà la sua risposta. Abbiamo fatto una bella partita: lui fa la sua parte e io faccio la mia. È molto facile essere il manager di un giocatore come Mauro. Non sto dicendo che non gli serve, perché dovrebbe essere consapevole di problemi tecnici, tasse, leggi. Ma si vende già da solo. È facile accompagnare la carriera di un giocatore così“