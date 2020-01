Wanda Nara: “Sentivo che Icardi doveva lasciare l’Italia. Vi racconto l’incontro in cui lo feci innamorare”

Non solo manager ed opinionista sportiva, il ruolo di Wanda Nara all’interno della televisione italiana sta infatti per allargarsi. Moglie e agente di Mauro Icardi, giunta al secondo anno di Tiki Taka, la donna argentina sarà infatti presente nella prossima edizione del Grande Fratello Vip su volontà di Alfonso Signorini che l’ha voluta fortemente nei panni di opinionista. Ogni settimana, dunque, Wanda sarà presente negli studi Mediaset non solo per parlare di calcio. Intervistata sulle pagine della rivista Grazia, ecco alcuni aneddoti svelati dalla showgirl:

PRIMO APPUNTAMENTO – “Avevamo un appuntamento, mi presento a casa sua, ma lui non c’era. Aveva lasciato le chiavi al portinaio dicendomi di entrare ad aspettarlo. Ma dopo due ore l’attesa non finiva. Lui, ancora oggi, dice di essersi innamorato di me quel giorno, quando salendo in ascensore e arrivando alla porta di casa, ha sentito un profumo provenire dalla sua cucina“.

MANAGER – “Qual è la mia dote? L’intuizione. Due mesi fa tutta l’Italia diceva che stavo rovinando mio marito, che doveva andare al Napoli o alla Juventus. Ma io sentivo una frase dentro di me, un sesto senso che tutte noi donne abbiamo: ‘Mauro deve andare via’. Se fosse rimasto in una squadra italiana, la nostra vita sarebbe stata più facile, ma ho pensato solo al suo bene, non a quello della famiglia. Amo viaggiare. Ora, però ci sono gli impegni e non posso. Sono fatta cosi. Tutti credono che io stia con Mauro per i suoi soldi, ma io ero già ricca e famosa quando ci siamo conosciuti. E lo ero perché ho lottato per diventarlo. Mi sento la ragazza con la valigia. Quando è partito per Parigi era un giovedì, abbiamo passato il fine settimana insieme, poi il lunedì mi sono svegliata a Milano e ho realizzato che ero sola con cinque figli. Non è stato facile”.

OPINIONISTA AL GF VIP – “Alfonso mi ha proposto l’idea e mi sono fidata. Vorrei farmi conoscere soprattutto dalle donne. Purtroppo sono vista da tutti come la moglie-manager del calciatore, talvolta additata come pazza, addirittura la rovina della sua carriera. Anche se poi così non è stato, visto che certe decisioni impopolari, alla fine, mi hanno dato ragione”.

