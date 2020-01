Social – Wanda Nara a luci rosse sotto la doccia: è nuda nello scatto su Instagram

Nuova avventura televisiva per Wanda Nara in Italia, che a partire da questa sera intraprenderà il ruolo da opinionista all’interno della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Dopo l’impegno di Tiki Taka di tutt’altro ambito, la showgirl argentina esce momentaneamente dall’ambito calcistico per esplorare nuovi generi ed arrivare ad un pubblico ancor più ampio rispetto a quello abituale.

Per smorzare la tensione delle ultime ore, la moglie e manager di Mauro Icardi ha scelto di pubblicare sul suo profilo Instagram una foto a dir poco bollente. Wanda Nara si mostra nuda davanti ai propri followers, prima di entrare sotto la doccia. Questo il suo commento allo scatto: “Preparandomi per la prima puntata del Grande Fratello VIP. Questa sera GFVIP vi aspetta in prima serata su canale 5 !!! E io non vedo l’ora”.