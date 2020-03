Wanda Nara, parla il padre: “Non ho più contatti con lei e i miei nipoti, penso che il marito sia la causa”

Il padre di Wanda Nara, Andres Nara, da tempo ormai non ha più contatti con la figlia e i nipoti, da ancor prima dello scoppio della pandemia di coronavirus. Intervistato dal giornalista argentino Ulises Jaitt, ha dato parte delle colpe anche al marito Mauro Icardi, ex capitano dell’Inter. Queste le sue parole:“Sono molto protetti e mi dà tranquillità, soprattutto per i ragazzi. Onestamente, non ho avuto alcuna conversazione (con Wanda, ndr) e non mi interessa averla. Sono ferito per le cose che sono successe e il modo in cui sono accadute. Penso che sia a causa del suo partner, della mia ex compagna o della situazione che stanno vivendo“.

