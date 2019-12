Wanda Nara: “Mi nascondo dietro un personaggio. Io sexy e provocante? Soffro la differenza d’età con Mauro”

Intervistata sulle pagine del quotidiano la Repubblica, stavolta Wanda Nara non ha parlato del futuro di Mauro Icardi, attualmente in prestito al Paris Saint Germain, bensì del suo nuovo ruolo all’interno della televisione italiana, iniziato nella scorsa stagione come opinionista di Tiki Taka e prossimamente sempre negli stessi panni sulle frequenze del Grande Fratello Vip. Una lunga chiacchierata per la showgirl argentina molto personale, in cui ha parlato delle sue paure e di una differenza di età con il compagno argentino che sotto certi aspetti la turba.

IN TELEVISIONE – “ Mi nascondo dietro un personaggio. Se ti fai conoscere e capiscono il tuo punto debole, poi sanno dove colpirti. Io sono diretta. Questo lavoro mi ha fatto diventare più forte. Nel calcio ci vuole diplomazia anche se le cose non sono corrette. Beh, io alla diplomazia preferisco sempre la verità. La televisione mi ha insegnato a essere determinata. All’inizio ero più morbida, ho capito presto che dovevo essere dura. Noi donne siamo forti come gli uomini, possiamo fare tutto, anche nello sport. Invece resistono i pregiudizi, che mi fanno arrabbiare. Se sei donna e dici la tua sul calcio devi lottare per parlare “.

VITA REALE – “ Se mettessero una telecamera a casa nostra conoscerebbero persone diverse. Sono una mamma come tutte le altre, che si alza presto la mattina, prepara la colazione e porta i figli a scuola. Mi sento più in concorrenza con le altre madri che con i personaggi televisivi. Sexy e provocante? La verità è che soffro la differenza d’età con Mauro, ho sette anni più di lui. Ci tengo a essere sexy, anche sui social “.

GRANDE FRATELLO VIP – “ A Tiki Taka, un mondo di uomini, devi farti vedere più forte, altrimenti ti calpestano. Al Grande fratello potrò farmi conoscere per come sono: solare, divertente e schietta. Mio padre? Quando ho divorziato ho preso i bambini e sono tornata in Argentina a lavorare. Sarebbe stato importante averlo al mio fianco, invece papà è stato vicino al mio ex. Continua a fare scorrettezze: io non gli rispondo “.

