Wanda Nara chiede una tregua: “Basta domande su Icardi! Se ne avete fatele direttamente a lui”

Mauro Icardi, a prescindere dalla pausa dovuta al Covid-19, non ha ancora ben chiaro il proprio futuro. L’attaccante argentino, dopo la travagliata estate che lo ha visto approdare in prestito con diritto di riscatto al PSG, vorrebbe tornare in Italia, possibilmente alla Juventus, che da mesi “trama” per strapparlo all’Inter. Tuttavia il coltello dalla parte del manico per ora rimane in mano ai francesi, a cui basta pagare 70 milioni per trattenere l’ex capitano dell’Inter. Ovviamente, in tutta questa incertezza e con voci più o meno fondate che spuntano ogni giorno (Chelsea e Milan in primis), Wanda Nara, discussa moglie e agente del calciatore, è inondata di domande sul futuro dell’attaccante.

Ecco perché, durante una diretta sul proprio profilo Instagram, la showgirl ha sbottato alle continue e pressanti richieste di risposte: “Dove va Mauro, Mauro viene qui, Mauro va lì… Basta domande di calcio e su Icardi! Anche lui ha un proprio profilo Instagram, potete fare direttamente a lui le domande sul suo futuro. Quante domande su Icardi, mamma mia, basta!”

