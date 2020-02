Wanda Nara sul futuro di Icardi: “Mauro alla Juve? Questo non lo so, ma ovunque lui andrà noi lo seguiremo”

Il futuro di Mauro Icardi è ancora tutto da scrivere, nonostante le buone prestazioni ed i gol in maglia PSG. Il giocatore, ancora di proprietà dell’Inter, potrebbe venire riscattato a fine stagione oppure tornare a Milano per poi magari essere ceduto di nuovo ad un’altra pretendente. A fare chiarezza sul suo futuro ci ha pensato la moglie-manager Wanda Nara in un’intervista al settimanale Oggi.

Ecco le sue parole: “È difficile che capiti di discutere perché conosco davvero molto bene Mauro e so esattamente cosa vuole come calciatore e che cosa lo fa stare bene come uomo. Il fatto che io lo accompagni nelle sue scelte come moglie e procuratrice per lui è una sicurezza in più… Se Icardi andrà mai alla Juve? Ah, questo proprio non lo so. Se l’anno prossimo abiteremo a Milano o a Parigi? Col calcio non si sa mai. Mauro sceglierà e noi lo seguiremo”.



