Wanda Nara: “Tutta la famiglia è ancora dell’Inter. Il GF Vip? Sarà una grande opportunità. Vivo la mia vita in più città”

Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, ex capitano dell’Inter, è stata ospite negli studi di Verissimo con Silvia Toffanin, su Canale 5, per parlare della sua nuova esperienza che comincerà a gennaio, come opinionista al Grande Fratello Vip con Pupo. Ecco le sue parole, anche sul futuro di suo marito, attuale attaccante del PSG:

OPINIONISTI GF VIP – “Io e Pupo non ci conoscevamo. Dopo una cena ci siamo presentati. C’è stata subito chimica. Conoscevo ‘Gelato al cioccolato’. In spagnolo la cantavano ‘Banana al cioccolato’. Mi ha fatto una versione mia di ‘Su di noi’.

UNA DONNA IN UN MONDO DI UOMINI – “In un mondo di uomini dovevo avere un’immagine forte”.

PARIGI – “Non vivo lì, faccio metà e metà e adesso anche a Roma. Dovrò un po’ dividermi. Dovrà lavorare per una compagnia aerea. Il grande voleva restare qua per la squadra di calcio, Mauro a Parigi in prestito. Le piccole volevano stare qui con la maestra“

GRANDE FRATELLO – “Voglio che la gente mi conosca e il Grande Fratello è una grande opportunità. Io faccio queste cose in Argentina e non parlo di calcio come qui con Tiki Taka, poi c’è Pupo che è una carinissima persona. E’ un grande e anche moderno. Ha una moglie e una compagna? Per Mauro io ne valgo come fossero 5/6. Io ho un solo marito che mi fa lavorare tanto. Ho il mio ex, ma non siamo tutti insieme a Natale in un tavolo. Guai se si incrociano, ma è comunque un ex. Ho già detto di essere amica di Pupo, ma non sapevo di questa cosa. Mauro mi ha detto che Pupo è super importante in Italia“.

TALENT IN ARGENTINA – “Ne ho fatto uno sul pattinaggio e l’altro era Ballando con le Stelle nella versione Argentina. Non ho l’età e con 5 figli non posso più farlo, ma mi piacerebbe entrare nella casa del Grande Fratello. Sono una fan e sarebbe una grande esperienza. Quando mi hanno chiamata pensavo fosse per entrare in casa“.

COSA MI ASPETTO DAL GF – “Quando hai le telecamere ti dimentichi che ci sono. Nel mondo del calcio mi sono creata un personaggio per essere forte. Quelli che entrano faranno un personaggio, che non manterranno. Voglio vedere dietro il personaggio che persona c’è. Ci sono dei nomi di gente grande e so che più moderno di Pupo non ci sarà nessuno”.

MILANO – “Io sono a Milano. Vediamo qual è la cosa migliore per la carriera di Mauro. L’ultimo giorno di mercato è uscito il PSG, sapevo sarebbe stato un gran successo. Mi è dispiaciuto che l’Inter è andata fuori dalla Champions League, mio figlio è interista e ha pianto. Noi siamo ancora dell’Inter“.

