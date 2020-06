Wanda Nara: “La mia vita in una serie tv, ho già due proposte. Avrà tanti personaggi e diversi capitoli”

Incredibile ma vero: la vita di Wanda Nara potrebbe presto diventare una serie tv! A lanciare l’indiscrezione è stata la stessa showgirl argentina nell’intervista su Gente. La moglie e agente dell’ex centravanti dell’Inter Mauro Icardi ha rivelato due proposte molto importanti ricevute da Netflix e HBO, grandissime aziende che vorrebbero raccontare la sua storia a partire dalle origini in Argentina fino agli ultimi anni trascorsi in Europa, tra gossip e grande popolarità acquisita in Italia, soprattutto dopo la consacrazione come opinionista di diversi programmi su Mediaset.

Queste parole di Wanda: “Quest’anno due aziende molto grosse mi hanno proposto di raccontare la mia vita in una serie: una è Netflix e l’altra è HBO. Sto pensando a come strutturare quella storia. Se volessi iniziare dalla mia infanzia, la serie sarebbe davvero lunga e dovrebbe esserci un’altra pandemia per vederla tutta. Ci sarebbero molti capitoli e molti personaggi. Questa settimana dovremmo iniziare a scriverla, sarà un ottimo lavoro. Molte persone pensano di sapere tutto di me, ma giuro che molti dettagli piccanti non sono mai stati pubblicati. Come mi è stato detto, parte della serie sarà girata in Argentina, ma la maggior parte delle riprese avrà luogo in Europa. Non so chi mi interpreterà, perché io stessa non riesco ancora a immaginarlo”.

