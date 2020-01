Watford-Tottenham termina a reti bianche: per Eriksen 20 minuti di gioco

E’ terminato 0-0 il match delle 13.30 tra Watford e Tottenham. Gli uomini di Mourinho non sono riusciti ad andare oltre il pareggio in un match che potevano anche perdere se non fosse stato per la parata di Gazzaniga sul calcio di rigore di Troy Deeney.

L’attenzione però era rivolta soprattutto fuori dal campo. A discapito dei pronostici infatti, Christian Eriksen è partito dalla panchina, facendo il suo ingresso in campo solamente al 73esimo minuto per cercare di dare una scossa alla squadra. Un chiaro segnale questo di come la trattativa tra gli Spurs e l’Inter sia più che mai nel vivo e che entro prossima settimana tutti i dettagli dovrebbero essere limati.

