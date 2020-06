Watzke (CEO Borussia Dortmund): “Ad eccezione di Hakimi, la squadra l’anno prossimo rimarrà identica”

Siamo a giugno ma forse il colpo dell’estate già ce l’abbiamo: Achraf Hakimi sarà un nuovo giocatore dell’Inter. La sua ufficialità arriverà nel giro delle prossime 48 ore, periodo di tempo nella quale è atteso a Milano per visite mediche e firma. E una ulteriore conferma dell’affare è arrivato dal CEO del Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke che, intervistato da Sport 1, ha tracciato un bilancio di questa stagione con uno sguardo anche alla prossima: “L’esito in Bundesliga è ok, anche quanto ottenuto in Champions League va bene. Può succedere di venir eliminati contro il Psg, ma siamo riusciti a superare il girone con Barcellona e Inter. L’anno prossimo? Non credo che ci saranno dei trasferimenti in estate. Ad eccezione di Hakimi, la squadra rimarrà identica. E questo aiuta nello sviluppo”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!