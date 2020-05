Werner: “Voglio tornare a giocare per uno stadio pieno. C’è una cosa che ci distingue dai dilettanti”

Dopo aver rilasciato un’intervista rimbalzata in Germania qualche giorno fa, in cui Timo Werner aveva raccontato di voler lasciare la Bundesliga per intraprendere una nuova esperienza in un campionato estero, l’interesse di un club come l’Inter che lo segue da diverse settimane si è nuovamente acceso, insieme alle speranze dei propri tifosi. Qualora Lautaro Martinez dovesse essere infatti sacrificato, il centravanti di proprietà del Lipsia diverrebbe l’obiettivo numero uno per far coppia con Lukaku. Lo stesso attaccante, ai canali ufficiali dell’Uefa, ha parlato di futuro legato al calcio giocato.

CORONAVIRUS – “Sto bene io e stanno bene le persone intorno a me. Ognuno deve tirare fuori meglio da questa situazione. È strana per tutti, ma stiamo lentamente tornando alla normalità e speriamo che torni presto anche il calcio. All’inizio non era male avere un po’ di vacanza, ma poi i preparatori ci hanno mandato una tabella di marcia e mi sono dato da fare. Ci hanno permesso velocemente di tornare ad allenarci in piccoli gruppi ed è stato molto meglio che correre e basta. Ho un balcone, contro cui facevo rimbalzare la palla tenendola alta. Ho spazio, ma non per tirare in porta in giardino o cose del genere”.

RIPRESA – “Ora abbiamo ripreso ad allenarci regolarmente al mattino, stiamo tornando alla normalità e ritrovando il ritmo. Voglia di tornare in campo? Sì, la cosa più bella del calcio è giocare in uno stadio pieno. Quando riprenderemo non sarà così, ma quello che distingue i dilettanti dai professionisti è giocare davanti a 40-50.000 persone che fanno il tifo per te. Non vediamo l’ora di riprendere le competizioni. La situazione non può cambiare molto, ma vogliamo riprendere la stagione perché abbiamo i nostri obiettivi e finora abbiamo fatto bene”.

