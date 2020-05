Mercato – Werner punta tutto sul Liverpool. E l’ipotesi Inter potrebbe complicarsi: le ultime dall’Inghilterra

Il giochetto parte-Lautaro-arriva-Werner fa bella immagine: ma l’Inter deve stare attenta a che il giochetto non si tramuti in un giocare col fuoco, perché – se da un lato è appurato che il Barcellona sia interessatissimo a Lautaro Martinez – che Timo Werner possa approdare in nerazzurro non è così scontato e, nonostante la vigilanza dei nerazzurri, il calciatore parrebbe avere altri programmi. O, almeno, è questa la versione che oggi, dall’Inghilterra, dalle pagine di The Athletic, è giunta sino in Italia e che parla di un personale aut aut che il giocatore si sarebbe dato in merito al prosieguo della propria carriera.

Il bivio, in sostanza, sarebbe questo: Werner ritiene ideale un trasferimento al Liverpool. Mettersi al servizio della squadra di Klopp sarebbe per lui il massimo: e questo per un discorso di caratteristiche tecniche dell’allenatore, oltreché per la caratura che la squadra ha assunto negli ultimi anni. Ogni altra possibilità è respinta al mittente, o quantomeno rimandata. Piuttosto, è la traduzione, Werner rimarrebbe al Lipsia. Una forma mentis, quella assunta dal calciatore tedesco, che, se confermata, potrebbe cambiare solo nel caso in cui una società – l’Inter, mettiamo – presentasse una proposta da Liverpool. Missione, questa, decisamente non semplice.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!