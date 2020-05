Werner non si ferma più: ancora decisivo nel pareggio del Lipsia. E intanto Marotta spera…

Timo Werner, incurante delle insistenti voci di mercato sul suo conto, continua ad inanellare prestazioni di grande spessore. Dopo la roboante tripletta rifilata al Mainz infatti, l’attaccante tedesco ha infatti smesso i panni del bomber per vestire quelli dell’uomo assist. Nel mesto pareggio casalingo rimediato oggi dal Lipsia contro l’Herta Berlino, complice l’espulsione di Halstenberg, Werner ha regalato la palla del due a uno ad una vecchia conoscenza del nostro calcio, Patrik Schick.

La giocata è stata vanificata però poi da un ex rossonero, il pistolero Krzysztof Piatek, autore del pareggio dal dischetto. Tuttavia, come evidenziato qualche giorno fa dal mister del Lipsia, Julian Nagelsmann, è ormai evidente come la giovane punta tedesca stia maturando sempre di più, diventando un calciatore totale e coinvolto nella manovra. Non solo un bomber d’area di rigore, ma un campione in grado di risolvere una gara anche da regista. Proprio quello che potrebbe fare comodo all’Inter di Antonio Conte.

Intanto Marotta guarda la classifica della Bundesliga e spera. La clausola rescissoria di Werner infatti è piuttosto particolare: in caso di vittoria del campionato, ammonterebbe a 60 milioni di euro, altrimenti a “soli” 50. Sempre una cifra considerevole certo, ma 10 milioni fanno comodo a qualsiasi società, specie ora come ora!

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!