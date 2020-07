Wesley Sneijder ci ripensa? I tifosi dell’Utrecht provano a convincerlo per un ultimo anno

Wesley Sneijder potrebbe tornare sui suoi passi: i tifosi dell’Utrecht sperano che l’ex giocatore di Inter e Galatasaray decida di tornare in campo dopo aver annunciato il ritiro. Il fantasista 36enne è nato proprio nella cittadina olandese senza però averci mai giocato: fin da bambino ha militato nell’Ajax prima del suo pellegrinaggio in Europa.

“Fiamme nella tua città per un altro anno!” è questo lo slogan che gli ultras dell’Utrecht hanno fatto pervenire a Sneijder che si è detto molto colpito per il tanto affetto ricevuto: talmente colpito che Wesley potrebbe decidere di giocare ancora un anno e secondo alcuni rumours avrebbe già parlato con la dirigenza della squadra per trovare un principio d’accordo.

