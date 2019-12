WhoScored – Serie A, la top 11 della 16a giornata: c’è Borja Valero. Premiato anche un ex Inter

C’è il solo Borja Valero a portare in alto i colori dell’Inter nella top 11 della 16esima giornata di Serie A stilata da Whoscored. Tanta Juventus dopo il 3-1 rifilato all’Udinese: presenti in rosa infatti Demiral in difesa e il tandem Higuain-Cristiano Ronaldo in attacco.

Presente anche l’ex nerazzurro Ansaldi (Torino) e Dejan Kulusevski (Parma), obiettivo di mercato di Marotta. Ecco la top 11:

