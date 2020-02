Wilmots: “Nainggolan? Con lui l’importante è essere sinceri. Per vincere l’EL serve una strategia”

Intervistato dai microfoni di Teleradiostereo, l’ex ct del Belgio Marc Wilmots ha parlato dei prossimi impegni di Europa League che vedranno impegnata l’Inter in casa del Ludogorets e, in particolare, la Roma contro il Gent. L’ex calciatore dello Schalke 04, che nel 1997 vinse la Coppa Uefa proprio contro i nerazzurri, ha parlato degli ingredienti necessari per il successo nella competizione europea e di un ex calciatore interista, Radja Nainggolan.

COPPA UEFA – “Noi nel 1997 l’abbiamo vinta contro l’Inter, ma per vincere il titolo serve una strategia. La nostra, ad esempio, era quella di non prendere gol in casa, una cosa che facemmo bene per tutta la competizione. Serve però anche un gruppo compatto, solido e che mira fortemente allo stesso obiettivo”

NAINGGOLAN – “Radja è cresciuto tantissimo e nella sua gestione non c’è nulla di difficile. Nel 2014 non lo convocati ai Mondiali perché c’era un blocco di calciatori che aveva giocato tutte le qualificazioni e non era giusto lasciar fuori altri ragazzi per fare posto a lui. Nell’Europeo del 2016 invece fu schierato sempre: alla Roma è diventato un calciatore ancora più completo e per gestirlo al meglio bisogna solo parlarci ed essere sinceri con lui”

