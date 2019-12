Xavier Bosch (Mundo Deportivo) duro con Vidal: “Se l’Inter paga, addio. Altrimenti resta qui senza giocare!”

Clima sempre più bollente in casa Barcellona per le vicende che riguardano da vicino il futuro di Arturo Vidal. Come riportato da Mundo Deportivo, le recenti avventure del cileno – che ha denunciato il club catalano per il mancato pagamento di alcuni bonus – avrebbero contribuito notevolmente a rompere i rapporti del giocatore con l’ambiente blaugrana. “L’Inter paga? Bene, addio. Altrimenti che resti al Barcellona ma senza indossare più la maglia blaugrana”, si legge sul portale spagnolo in un approfondimento tutt’altro che dolce nei confronti dell’ex bianconero.

A far scoppiare l’ultima scintilla è stato l’atteggiamento del calciatore che, secondo i media catalani, avrebbe scelto di pretendere il rimborso dei bonus pur non essendone in diritto. Una decisione che ha reso bollente l’ambiente che circonda il club e che sembrerebbe tendere la mano all’assalto dei nerazzurri in ottica invernale. Arturo Vidal è l’uomo giusto per l’Inter ed il pupillo di Conte. Pedina fondamentale per Valverde, il cileno racchiude l’essenza di dodicesimo uomo imprescindibile in campo da prima soluzione a partita in corso. Il tecnico dei catalani lo utilizzerà fin quando potrà ma le sensazioni che giungono dalla Spagna raccontano di un addio già annunciato.

