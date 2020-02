Yoshida punta l’Inter: “Esordio a San Siro? Sarebbe fantastico. In Serie A gli attaccanti si buttano”

Acquistato a gennaio dal Southampton, Maya Yoshida è già pronto a mettere l’Inter nel mirino. Il nuovo difensore della Sampdoria, intervistato dalla stampa giapponese, racconta le sue sensazioni in vista della possibilità di scendere in campo a San Siro, contro i nerazzurri. Tra le sue dichiarazioni, riportate da Il Secolo XIX, anche le particolarità in merito al calcio italiano.

ESORDIO – “Giocare a San Siro? Sarebbe una grande soddisfazione per me. Si tratta di uno degli stadi più famosi nel mondo e l’Inter è una grande squadra. Sarebbe la seconda volta per me, però l’atmosfera sarà sicuramente diversa perché tra una gara di campionato ed una di coppa c’è differenza”

CALCIO ITALIANO – “Sono pronto per giocare e speravo che arrivasse l’occasione, ma continuo ad attendere preparandomi bene. Impegnarsi è l’unico modo di ottenere le occasioni. Un dettaglio del calcio italiano che mi ha colpito? Bisogna fare attenzione, perché gli attaccanti tendono molto a buttarsi a terra. In Premier questo succede molto meno”

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!