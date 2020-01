Young all’Inter, l’ex United O’Shea avvisa: ”Un duro colpo perderlo! L’Italia buona occasione per chiudere la carriera”

L’Inter ha in pugno Ashley Young: l’esterno inglese classe 1985, in scadenza di contratto con il Manchester United, sembra essere il profilo prescelto dalla dirigenza nerazzurra per rafforzare la corsia laterale di sinistra.

John O’Shea, ex difensore dello United, ha commentato il possibile approdo di Young in Italia alla corte di Antonio Conte. Ecco le parole rilasciate durante il programma The Debate: “Per il Manchester sarebbe un duro colpo perdere l’esperienza di Ashley Young. Ma grazie alle prestazioni di Brandon Williams, lo United ora può ottenere soldi dalla sua cessione di Ashley che può fare una nuova esperienza con Conte. Sarebbe una buona conclusione della sua carriera”.

