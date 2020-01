Young entusiasta: “Inter uno dei club più importanti al mondo! Voglio vincere dei trofei qui”

È sbarcato all’Inter da pochissimo, ma ha già conquistato le fasce dell’11 di Conte giocando due partite su due, una a destra ed una a sinistra. Ashley Young, ai microfoni di Sky, ha parlato del suo approdo milanese e del suo ambientamento: ecco le sue dichiarazioni.

Ambientamento – “Mi trovo molto bene all’Inter, mi sto divertendo. Mi sono sentito subito a mio agio. Giocatori e staff mi hanno accolto bene: è facile inserirsi in un posto come questo. Ci siamo qualificati alla semifinale di Coppa Italia ma sono un po’ deluso del pari in campionato, penso che avremmo dovuto vincere”.

Trasferimento – “Ho avuto la possibilità di venire a giocare a Milano e giocare regolarmente, cosa che non stavo facendo al Manchester United. L’ho detto al club e ho chiesto di fare una nuova esperienza per la mia carriera. Loro volevano aspettassi l’estate ma io volevo giocare subito. E quando mi si è presentata questa opportunità l9ho colta al volo”.

Eriksen e Moses dalla Premier League – “Sia io che Eriksen e Moses veniamo dalla Premier League. Penso che sia una chance di sperimentare un campionato diverso, sia come gioco che come stile di vita. Penso che per i giocatori sia sempre importante affrontare nuove sfide”.

Conte – “Quanto conta averlo? È stato fondamentale, mi voleva già al Chelsea qualche tempo fa. È un allenatore fantastico, che ha conquistato trofei e ha l’ambizione di vincere ancora. Anche io ho questa ambizione, voglio vincere qui. L’Inter è un monumento, uno dei club più importanti al mondo. L’obiettivo è vincere titoli e trofei e penso che con questa squadra potremo farlo”.

Accoglienza dei tifosi – “Penso siano incredibili, ho sentito il loro sostegno fin dal primo minuto. Sono sempre lì a seguirti. È stato facile abituarsi e quando li senti cantare il tuo nome vuoi solo giocare bene e fare tutto il meglio che puoi”.

