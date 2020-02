Young: “Felicissimo per il derby: volevo una nuova sfida e la sto amando minuto dopo minuto”

Intervistato dai microfoni di TalkSport, l’esterno interista Ashely Young ha analizzato secondo il suo punto di vista le emozioni vissute nel derby contro il Milan. Il giocatore, arrivato a Milano dal Manchester United, ha espresso tutta la sua serenità dopo il successo nella stracittadina dei Navigli.

“Volevo una nuova sfida, l’ho trovata e la sto amando in ogni minuto della mia esperienza qui a Milano. I sentimenti di ieri a San Siro sono incredibili, sono felicissimo della nostra vittoria nel derby. Sono arrivato all’Inter per giocare e vincere le partite e quando vinci la stracittadina nel modo in cui l’abbiamo fatto noi poi diventa tutto incredibile. Non credo ci sia nulla meglio di questo”. Queste le dichiarazioni rilasciate dall’esterno dell’Inter dopo la vittoria emozionante del derby. Da Manchester a Milano a suon di adrenalina: anche Young è tra i protagonisti della super sfida di San Siro.

