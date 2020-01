Young, ecco il numero di maglia: il neo-acquisto nerazzurro ha scelto il 15

Fa parte dei riti, dei rituali e – più in burocratese – delle operazioni necessarie a rendere a tutti gli effetti un calciatore disponibile, schierabile e utilizzabile: stiamo parlando della scelta del numero di maglia, non esattamente un elemento accessorio per un giocatore di calcio. E Ashley Young – ufficializzato questa sera dall’Inter dopo le visite mediche svolte in giornata, al termine della trattativa di cui abbiamo dato conto negli scorsi giorni – non è stato da meno, e ha scelto il numero di maglia per la sua avventura nerazzurra.

La scelta, come rende noto l’Inter mediante una nota ufficiale contestualmente all’annuncio del calciatore, è ricaduta sul numero 15: cambia dunque numero rispetto all’avventura al Manchester United, durante la quale il calciatore ha utilizzato il numero 18. Calciatore che, ricordiamo, ha firmato con l’Inter un contratto sino al 30 giugno 2020 (ergo, sino a fine stagione) con opzione di prolungamento per un ulteriore anno.

