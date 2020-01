Young si presenta al mondo Inter: “Sono qui per vincere, lo prometto ai tifosi”. Poi la battuta su Ince

E’ solo alla prima (breve) intervista, ma intanto il verbo “vincere” è già apparso due volte: e questo in attesa di capire se troverà una declinazione – a fine anno – dall’infinito all’indicativo, il modo verbale della certezza. Ashley Young si presenta al mondo Inter con poche parole, ma abbastanza chiare per capire quali siano gli obiettivi dell’inglese venuto dall’Inghilterra su grande richiesta di Antonio Conte: “Il mio messaggio per i tifosi è che vinceremo ancora – dice Young ai microfoni di inter.it, il sito ufficiale del club nerazzurro – Sono qui per questo e voglio aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi”.

Young, poi, rincara la dose: “Ci sono tutti i presupposti per far bene – continua – Speriamo di rendere i tifosi felici e vincere tanti trofei”, e quando gli viene fatto notare di essere il terzo inglese dell’Inter dopo Gerry Hitchens e Paul Ince, replica così: “Paul Ince è una leggenda. Se potessi seguire le sue orme sarei molto felice”. Il resto è ordinaria amministrazione di un’intervista di presentazione: “E’ stata una bellissima giornata per me”, “Essere qui è una sensazione fantastica”, “Sono contento di far parte della famiglia interista”. Ma tanto tutti sanno che quello che conta è là, è là fuori, è il campo. Il resto sono parole.

