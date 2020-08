Young, sono otto le reti a cui ha preso parte in questa stagione: non accadeva dal campionato 2011-2012

E’ uno dei protagonisti dell’Inter in questo finale di stagione. Ashley Young, arrivato a gennaio in prestito dal Manchester United, è già entrato nel cuore dei tifosi, che lo vogliono in rosa anche per le prossime stagioni. Il suo futuro è legato a Milano, con la dirigenza che sta lavorando per il suo riscatto.

La gara di Bergamo contro l’Atalanta rappresenta un record per l’esterno di Conte. Sono otto, infatti, le reti a cui ha preso parte l’inglese in questa stagione, con quattro centri e quattro assist di cui è stato protagonista. Si tratta di un di un dato che Young non conosceva dalla stagione 2011-2012, quando prese parte a tredici reti dello United.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi