Young suona la carica: “Vogliamo dare il massimo, siamo pronti. Mancano due partite per coronare la stagione”

Intervistato dai canali ufficiali dell’Inter, l’esterno britannico Ashley Young ha parlato della prossima semifinale di Europa League, che lunedì sera a Dusseldorf vedrà contrapposti i nerazzurri allo Shakhtar Donetsk. Queste le sue dichiarazioni: “Siamo prontissimi e stiamo giocando nel modo giusto. Penso che i compagni e lo staff siano stati fondamentali per farmi sentire subito parte del gruppo. L’obiettivo è voler restituire quello che si riceve e lo si fa dando tutto in campo, facendo il bene del Club. È un gioco di squadra, diamo il 100% anche in allenamento dove nessuno vuole perdere e questo lo si traduce sul terreno di gioco nelle gare ufficiali”.

Young continua: “Stiamo facendo bene ma dobbiamo completare il lavoro, mancano due partite per coronare questa stagione. Abbiamo studiato i match precedenti dello Shakhtar, hanno dei buoni giocatori ma dovremo essere concentrati su noi stessi per fare una buona prestazione e sfruttare le nostre qualità. Dopo un paio di mesi in cui siamo scesi in campo ogni tre giorni, avere una settimana per preparare la semifinale è quasi strano ma ci permette di fare le cose per bene. In semifinale sono arrivate le squadre migliori, lunedì dovremo scendere in campo per battere lo Shakhtar. Siamo pronti!”.

